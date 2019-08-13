В Пушкиногорском доме ветеранов хотят создать хор из сотрудников и проживающих

Во вторник, 13 августа, руководитель комитета соцзащиты Ольга Евстигнеева посетила с рабочим визитом и Пушкиногорского район, передает корреспондент «Псковской правды».

Она отметила, что основной приоритет в работе социального управления и его подразделений заключается в проведении мероприятий по увеличению рождаемости. А также в оказании необходимых услуг пенсионерам. В свою очередь директор Пушкиногорского дома ветеранов Татьяна Васильева заметила, что в их учреждении относятся к пенсионерам предельно внимательно:

«У нас проживает 88 обеспечиваемых пенсионеров, мы их стараемся обеспечивать всем необходимым. Проживающие у нас занимаются своими любимыми делами - вяжут, поют. Мы даже думаем организовать хор из проживающих и сотрудников дома ветеранов».