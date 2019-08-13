В Пскове 18 августа пройдёт кубок по армрестлингу, посвящённый памяти князю Невскому

Открытый кубок по армрестлингу, посвященный памяти святого князя Александра Невского, пройдет в Пскове 18 августа на Советской набережной, дом 1/2. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Регистрация и взвешивание участников будет проходить с 10.30 до 11.30. Состязания начнутся в 12.00.

К участию допускаются все желающие спортсмены старше 14 лет. Стартовый взнос составляет 400 рублей для мужчин, 250 рублей для юношей и девушек.

Участники будут делиться на категории по полу, возрасту и весу: юниоры (14 лет - 21 год) - до 70 килограммов, 71-80 килограммов, свыше 80 килограммов; мужчины (старше 21 года) - до 75 килограммов, 76-84 килограмма, 85-95 килограммов, свыше 95 килограммов. Девушки выступают в абсолютной категории.

Самые сильные спортсмены будут награждены грамотами и медалями.