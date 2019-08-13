На содержание и ремонт дорог Псковская область получит почти 940 миллионов рублей

Почти 940 миллионов рублей получит Псковская область на ремонт дорог. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Около 420 миллионов рублей в регионе направят на реализацию крупных особо важных для социального развития России проектов в дорожной сфере.

270 миллионов рублей потратят на строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений. На приведение в нормативное состояние развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения потребуется 250 миллионов рублей.

Всего на содержание и ремонт дорог в российских регионах выделены более 39 млрд рублей.

Отметим, деньги в Псковскую область поступят в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» и госпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры».