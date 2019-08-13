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Общество

На содержание и ремонт дорог Псковская область получит почти 940 миллионов рублей

13 августа 2019 года, 17:12

Почти 940 миллионов рублей получит Псковская область на ремонт дорог. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Около 420 миллионов рублей в регионе направят на реализацию крупных особо важных для социального развития России проектов в дорожной сфере.

270 миллионов рублей потратят на строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений. На приведение в нормативное состояние развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального, местного значения потребуется 250 миллионов рублей.

Всего на содержание и ремонт дорог в российских регионах выделены более 39 млрд рублей.

Отметим, деньги в Псковскую область поступят в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» и госпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры».

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