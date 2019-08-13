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Общество

Ольга Евстигнеева осмотрела Новоржевский дом-интернат для престарелых

13 августа 2019 года, 14:49

Во вторник, 13 августа, руководитель комитета соцзащиты Псковской области Ольга Евстигнеева с рабочим визитом посетила Новоржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов, передает корреспондент «Псковской правды».

Ольгу Евстигнееву провели по всему интернату: показали кухню, душевую, зону отдыха и комнаты. В доме интернате сейчас находятся 26 человек, 24 на бюджетной и 2 человека на платной основе. Есть и очередь из желающих попасть в этот интернат - не только с Новоржевского, но и соседнего Пушкиногорского и Опочецкого районов.

«Так как людей у нас не много, живем мы как одна большая дружная семья, - рассказал Сергей Антонов, директор дома-интерната. «Много у нас и долгожителей, возраст пяти человек перевалил уже за 95 лет».

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