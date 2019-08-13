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Общество

Великолукский агрохолдинг показал, как происходит процесс мелиорации в Невельском районе

13 августа 2019 года, 12:50

Специальную обзорную экскурсию для демонстрации проделанной работы по восстановлению земель сельхозназначения организовал Великолукский агрохолдинг в Невельском районе.

В первую очередь экскурсанты отправилась в невельскую деревню Погребище. В райне расположены более 10 площадок свиноводческого комплекса Великолукского агрохолдинга, комбикормовый завод и элеваторная группа.

Организаторы поездки отметили, что перед участниками предстал широчайший фронт мелиоративных работ, в которых задействована современная техника и благодаря которым трудоустроено множество местных жителей.

Завершилась экскурсия в деревне Ушаково. В местном клубе в неформальной обстановке можно было пообщаться с представителями Великолукского агрохолдинга. Большая часть присутствующих поделились приятными впечатлениями от увиденного.

«Великолукский агропромышленный холдинг занимается мелиорацией полей, что улучшает экологическую сферу в Псковской области», - отметил представитель общества «Экологический патруль» Павел Ковкин.

«Эта поездка – лишь часть совместного пути, на котором придется жить и возрождать сельское хозяйство», - отметили в Великолукском агрохолдинге.

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