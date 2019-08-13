Ольга Евстигнеева разберётся с нехваткой медперсонала в Чихачевском интернате для престарелых

Во вторник, 13 августа, состоялась рабочая поездка руководителя управления соцзащиты Ольги Евстигнеевой в Бежаницкий район. Как передает корреспондент «Псковской правды», она встретилась с руководителями территориального отдела социальной защиты, чтобы обсудить рабочие вопросы.

У нас начинается период выездов, и я начинаю знакомиться со всеми районами и подведомственными учреждениями. Одна из основных задач сейчас - это реализация национального проекта «Демография», в рамках которого идёт поддержка семей.

По словам Ольги Евстигнеевой, уже сейчас проведены закупки на приобретение автотранспортных средств для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

Это автомобили Лада Ларгус на 5 мест, в том числе для лиц с ограниченными возможностями. Автомобили поступят в районы уже в октябре в центры соцобслуживания. Всего закуплено 29 автомобилей, 2 для Великих Лук (Лада и ГАЗель), остальные по одному автомобилю на каждый район.