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Общество

Ольга Евстигнеева разберётся с нехваткой медперсонала в Чихачевском интернате для престарелых

13 августа 2019 года, 12:42

Во вторник, 13 августа, состоялась рабочая поездка руководителя управления соцзащиты Ольги Евстигнеевой в Бежаницкий район. Как передает корреспондент «Псковской правды», она встретилась с руководителями территориального отдела социальной защиты, чтобы обсудить рабочие вопросы.

У нас начинается период выездов, и я начинаю знакомиться со всеми районами и подведомственными учреждениями. Одна из основных задач сейчас - это реализация национального проекта «Демография», в рамках которого идёт поддержка семей.


Ольга Евстигнеева разберётся с нехваткой медперсонала в Чихачевском интернате для престарелыхОльга Евстигнеева,
руководитель управления соцзащиты Псковской области 
По словам Ольги Евстигнеевой, уже сейчас проведены закупки на приобретение автотранспортных средств для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

Это автомобили Лада Ларгус на 5 мест, в том числе для лиц с ограниченными возможностями. Автомобили поступят в районы уже в октябре в центры соцобслуживания. Всего закуплено 29 автомобилей, 2 для Великих Лук (Лада и ГАЗель), остальные по одному автомобилю на каждый район.

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Директор центра соцбслуживания Бежаницкого района Надежда Васильева рассказала положительные моменты в работе и отметила проблемные точки, такие как нехватку медперсонала в Чихачевском интернате для престарелых. На что руководитель управления отметила, что поработает над этим и попытается помочь в решении этих вопросов.

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