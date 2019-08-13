С наступлением августа в Псковской области участились кражи велосипедов

Полицейские предупреждают жителей Псковской области об участившихся кражах велосипедов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, утром 12 августа в полицию обратилась 49-летняя жительница Палкинского района. Женщина в своем заявлении указала, что в начале августа от ее частного дома в деревни Сысоево угнали двухколесный транспорт. Ущерб составил 3000 рублей.

Подозреваемого удалось установить в кратчайшие сроки. Им оказался безработный 48-летний житель Палкино. При проведение обыска похищенное было изъято.

Еще одна кража велосипеда произошла днем 12 августа в южной столице региона. 43-летняя великолучанка рассказала стражам порядка, что транспорт украли из подъезда многоэтажки по улице Маршала Жукова. Сейчас по этому факту идёт проверка.