Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

С наступлением августа в Псковской области участились кражи велосипедов

13 августа 2019 года, 12:00

Полицейские предупреждают жителей Псковской области об участившихся кражах велосипедов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Так, утром 12 августа в полицию обратилась 49-летняя жительница Палкинского района. Женщина в своем заявлении указала, что в начале августа от ее частного дома в деревни Сысоево угнали двухколесный транспорт. Ущерб составил 3000 рублей.

Подозреваемого удалось установить в кратчайшие сроки. Им оказался безработный 48-летний житель Палкино. При проведение обыска похищенное было изъято.

Еще одна кража велосипеда произошла днем 12 августа в южной столице региона. 43-летняя великолучанка рассказала стражам порядка, что транспорт украли из подъезда многоэтажки по улице Маршала Жукова. Сейчас по этому факту идёт проверка.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На содержание и ремонт дорог Псковская область получит почти 940 миллионов рублей
Сергей Пайст: Летом объём вывозимого мусора с Талабских островов вырос в разы
Ольга Евстигнеева осмотрела Новоржевский дом-интернат для престарелых
Юрий Садовенко: Армейские игры – лучший способ укрепить доверие между вооруженными силами стран
Российские десантники второй год подряд стали победителями конкурса «Десантный взвод»
Великолукский агрохолдинг показал, как происходит процесс мелиорации в Невельском районе
Ольга Евстигнеева разберётся с нехваткой медперсонала в Чихачевском интернате для престарелых
Юный великолучанин попадёт на скамью подсудимых за кражу детского пособия
Заявки на «Поход первокурсника» от псковских студентов начнутся принимать с 1 сентября

Комментарии

Авторизация
No comments
Участковый вынес на себе из леса заблудившегося грибника с инфарктом

Происшествия
5 августа 12:30

Участковый вынес на себе из леса заблудившегося грибника с инфарктом

Питерский пенсионер, отдыхавший с семьей в Дедовичском районе, ушел за грибами и заблудился
Вандалы снова разгромили центр Острова

Происшествия
23 июля 10:20

Вандалы снова разгромили центр Острова

Пострадали два памятника, в городе не осталось целой скамейки (ФОТО)
Жизнь до и после

Происшествия / ДТП
8 июля 18:43

Жизнь до и после

Мама 6-летней Верочки, погибшей в апреле под колесами мотоцикла, боится, что водитель уйдет от ответственности (ВИДЕО)