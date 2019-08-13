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Происшествия

Юный великолучанин попадёт на скамью подсудимых за кражу детского пособия

13 августа 2019 года, 11:23

В городе на Ловати будут судить парня, обвиняемого в краже у несовершеннолетней матери своего ребёнка детского пособия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Установлено, что в январе нынешнего года этот юноша, используя телефон с сим-картой, ранее принадлежавшей его несовершеннолетней сожительнице, получил смс-оповещение о зачислении на банковскую карту социального пособия на ребенка.

Отправляя смс-команды на сервисный номер банка за несколько месяцев он совершил операции по переводу денежных средств с банковского счета на сумму более 23 тысяч рублей. Деньги молодой человек потратил на спиртное и сигареты.

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