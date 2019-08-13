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Общество

Заявки на «Поход первокурсника» от псковских студентов начнутся принимать с 1 сентября

13 августа 2019 года, 11:16

С 1 сентября до 16 сентября пройдет приём заявок на «Поход первокурсника – 2019», который пройдет в Псковской области уже в 13 раз. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодёжном центре.

От каждого факультета одного учебного учреждения может быть выставлено не более 2 команд. В состав каждой должно входить от 10 до 12 человек, не менее половины из которых – студенты I курса, не младше 18 лет.

Если от факультета формируется более двух команд, то можно подавать заявки на все команды, 2 из которых попадают в основной состав участников Слёта, а остальные – в резерв. Команды из резерва могут перейти в основной состав, если на момент прекращения приема заявок количество команд не достигнет максимума.

Максимальное количество команд в основном составе - 25 команд.

При переводе команд из резерва в основной состав учитывается дата и время подачи заявки.

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