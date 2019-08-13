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Общество

Требуется помощь волонтеров по уборке псковского храма Преполовения Пятидесятницы

13 августа 2019 года, 11:06

Волонтеров просят помочь псковскому храму Преполовения Пятидесятницы. Работы начнутся 24 августа с 11.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На субботнике запланированы очистка храма подвала от мусора, утепление комнат второго этажа Дома причта, освобождение помещений третьего этажа, уборка и вынос мусора, восстановление свечного станка, организация и оборудование места для хранения садового инвентаря, покраска ограждения территории, устройство цветников и газонов и другие работы.

Добровольцев угостят обедом.

Хран находится в Пскове на улице Детской, дом3 (напротив ЗАГС).

Дополнительная информация по телефону: +7(960)2290593 (Светлана Максимовна).

Напомним, что раньше на этой территории стоял Великопустынский монастырь, который вел свою историю с XV века, но в середине XVIII века пришел в упадок.

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