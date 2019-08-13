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Общество

Стало известно, где предпочитают отдыхать жители Псковской области

13 августа 2019 года, 09:50

В прошлом году услугами туристических фирм, работающих в Псковской области, воспользовались 31400 человек, сообщили в Псковстате.

Из числа обратившихся в турфирмы, в зарубежные страны по туристским путевкам выехали 14 тыс. 700 человек. 24,6% из них посетили Эстонию, 21,7% - Турцию, 9,4% - Латвию, 9,2% - Швецию, 7,7% - Тунис и 4,3% - Грецию.

В путешествие по России турфирмы отправили 15,9 тыс. человек, 65,1% из них посетили достопримечательности Псковской области. 14,5% туристов выбрали отдых в Краснодарском крае, 10,8% - в Санкт-Петербурге, 3,8% - в Новгородской области и 3,6% - в Крыму.

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