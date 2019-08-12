На капитальный ремонт Себежской школы искусств потратят почти 10 миллионов рублей

Себежскую детскую школу искусств капитально отремонтируют в нынешнем году за почти 10 миллионов рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В школе будет заменена система отопления, водоотведение, вентиляция и канализация. Также будет произведен целый комплекс электро-монтажных работ. Кроме того, будут отремонтированы внутренние помещения, установлена современная пожарная сигнализация и заменены оконные блоки и двери.

Работы планируют завершить до конца этого года.

Отметим, что средства на ремонт школы регион получил по итогам встречи губернатора Псковской области и президента РФ.

Напомним, здание, в котором располагается Себежская детская школа искусств, является объектом культурного наследия, ранее здесь располагался дом купца Кушлиса.

Сейчас в Себежской школе искусств занимаются более трёхсот детей.