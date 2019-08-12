Дополнительные бесплатные автобусы отвезут псковичей на закрытие конкурса «Десантный взвод – 2019»

Во вторник, 13 августа, в Пскове в связи закрытием армейского конкурса «Десантный взвод» будет введено временное ограничение на остановку и стоянку транспортных средств на улице Генерала Маргелова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Для удобства зрителей рядом с полигоном «Завеличье» обустроят парковку вместимостью около 300 автомобилей.

На церемонию закрытия конкурса в Пскове можно будет доехать на бесплатных шаттлах. Дополнительные автобусы будут курсировать 13 августа с 7.47 до 16.16 с остановками: полигон «Завеличье», 10 школа, улица Юбилейная, магазин «Маяк», улица Маргелова, полигон «Завеличье». Интервал движения в среднем составит от 10 до 15 минут, но может меняться в зависимости от ситуации на дороге.