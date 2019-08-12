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Общество

Реставрация цепных мостов в Острове начнётся в этом году, уверен глава района Дмитрий Быстров

12 августа 2019 года, 16:09

«Реставрация цепных мостов в Острове начнется уже в нынешнем году», - с уверенностью заявил глава Островского района Дмитрий Быстров в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. «Я рассчитываю, что кто-то заявится на аукцион», - сказал он.

По словам главы района, поскольку островские мосты являются объектом культурного наследия федерального значения, предстоит много работы по их реставрации.

«И если все сложится благополучно, то к концу 2020 года мы будем иметь завершенный объект», - добавил Дмитрий Быстров.

Аукцион на проведение реставрационных работ объявлен на сайте государственных закупок. Максимальная цена – 308 миллионов 323 тысячи 76 рублей.

Напомним, островские мосты были построены по указанию Николая I.

Отметим, что финансирование на ремонт получено благодаря главе региона Михаилу Ведерникову.

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