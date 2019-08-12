Псковские СМИ: Какие темы приковали внимание и почему на минувшей неделе

Журналисты Псковского агентства информации составили очередной рейтинг тем, так или иначе связанных с именем псковского губернатора Михаила Ведерникова. На минувшей неделе особое внимание привлекли поручения и решения главы региона в части строительства и ремонта. Так, к примеру, 8 августа губернатор провел совещание по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности. На нем были представлены новые градостроительные регламенты. Это свод требований к застройщикам и проектировщикам. Предусмотрено единообразие в остеклении балконов, изменение норматива для парковочных мест вблизи многоэтажек, организация точек выгула собак и многое другое. Утвердить новые градостроительные нормативы должен будет комитет по строительству и ЖКХ. По мнению псковских журналистов, вопрос давно назрел и сейчас необходим Пскову как воздух.