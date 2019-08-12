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Общество

Псковские СМИ: Какие темы приковали внимание и почему на минувшей неделе

12 августа 2019 года, 15:00

Журналисты Псковского агентства информации составили очередной рейтинг тем, так или иначе связанных с именем псковского губернатора Михаила Ведерникова. На минувшей неделе особое внимание привлекли поручения и решения главы региона в части строительства и ремонта. Так, к примеру, 8 августа губернатор провел совещание по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности. На нем были представлены новые градостроительные регламенты. Это свод требований к застройщикам и проектировщикам. Предусмотрено единообразие в остеклении балконов, изменение норматива для парковочных мест вблизи многоэтажек, организация точек выгула собак и многое другое. Утвердить новые градостроительные нормативы должен будет комитет по строительству и ЖКХ. По мнению псковских журналистов, вопрос давно назрел и сейчас необходим Пскову как воздух.

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Еще одно знаковое совещание затрагивало ремонты и строительство дорог к регионе. Губернатор потребовал начать подготовку документации на объекты 2020 года. Именно сейчас, чтобы подрядчики вышли на объекты вовремя, а не осенью или зимой следующего года.

Выделили журналисты и создание рабочей группы в рамках обсуждения проекта строительства экотехнопарков в Псковской области. По словам губернатора, должны быть учтены мнения не только экспертов, но и населения.

Наконец, темой, которая «прогремела на всю Россию», стало проведение форума молодых семей. Среди его участников была уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Именно она предложила сделать псковскую землю точкой «прописки» данного форума. Областные власти эту идею поддержали. 

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