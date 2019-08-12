Оставленная без присмотра 6-летняя девочка выпала из окна пятого этажа в Великих Луках

В Великих Луках шестилетняя девочка получила серьезные травмы и была госпитализирована после падения из окна пятиэтажного жилого дома. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Сообщение о трагедии поступило в полицию 11 августа около 18.00 из дома на переулке Некрасова. По предварительным данным, маленькая девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Ребёнка экстренно доставили в больницу.

По словам очевидица, всё произошло настолько быстро, что он даже не успел среагировать, чтобы хоть как-то предотвратить падение.

«Трагедия произошла по той причине, что именно в этот вечер родители пренебрегли мерами предосторожности и оставили ребенка в помещении с открытым окном», - отметили в пресс-службе ведомства.