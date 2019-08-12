Льготы на проезд хотят дать учителям в Псковской области на время летних каникул

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с председателем регионального отраслевого профсоюза Натальей Горбачевой запуск программы «Земский учитель» и дополнительные меры поддержки педагогов. Об этом глава региона сообщил на своей страничке в Инстаграм .

Михаил Ведерников предложил проработать и принять на региональном уровне дополнительные меры поддержки, как для перспективных молодых специалистов, так и для педагогов со стажем.

Глава региона также отметил, что в ближайшее время будут проработаны вопросы обеспечения льготного проезда учителей во время летних каникул, организации выездных медосмотров для сельских специалистов и возможность расширения социального пакета учителя.

«100 миллионов рублей мы выделяем ежегодно на меры поддержки педагогов, сумма для регионального бюджета серьезная, но учитывая социальную значимость профессии, работу в этом направлении обязательно продолжим», - написал Михаил Ведерников.