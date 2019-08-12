«Деревенский букет» подарили Татьяне Пахомовой жители Филиппково и Хотовани

Советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты Дновского района Татьяна Пахомова поздравила жителей Филиппково и Хотовани с днями деревень.
Татьяна Пахомова пожелала всем местным жителям счастья, здоровья, добра и процветания. В ответ советнику губернатора подарили «Деревенский букет» с выставки цветов.
Во время празднования в Филиппково и Хотовани организовали игровые и концертные программы.
Напомним, Татьяну Пахомову кандидатом на пост главы Дновского района выдвинула партия «Единая Россия».
Выборы пройдут в Единый день голосования 8 сентября.