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Общество

Новые машины скорой помощи и школьные автобусы закупят для Псковской области

12 августа 2019 года, 11:08

Псковская область дополнительно получит новые скорые и школьные автобусы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Решение о выделении 10 миллиардов рублей на обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов в субъектах РФ было принято накануне правительством России.

Около 5 миллиардов рублей, выделенных из резервного фонда правительства РФ, пойдут на покупку автомобилей скорой помощи и столько же потратят на закупку школьных автобусов. В общей сложности будет закуплено не менее 1,2 тысяч новых автомобилей скорой медпомощи и 2,2 тысяч школьных автобусов. Весь этот транспорт направят в регионы.

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В Псковской области новый транспорт будет распределен между районами, исходя из потребности.

Напомним, вопрос необходимости обновления регионального парка школьных автобусов и скорой помощи глава региона Михаил Ведерников много раз поднимал в правительстве России.

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