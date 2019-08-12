Новые машины скорой помощи и школьные автобусы закупят для Псковской области

Псковская область дополнительно получит новые скорые и школьные автобусы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Решение о выделении 10 миллиардов рублей на обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов в субъектах РФ было принято накануне правительством России.

Около 5 миллиардов рублей, выделенных из резервного фонда правительства РФ, пойдут на покупку автомобилей скорой помощи и столько же потратят на закупку школьных автобусов. В общей сложности будет закуплено не менее 1,2 тысяч новых автомобилей скорой медпомощи и 2,2 тысяч школьных автобусов. Весь этот транспорт направят в регионы.