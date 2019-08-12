Сотни жителей Пустошки отметили День физкультурника игрой в волейбол и настольный теннис

В субботу, 10 августа, более трёхсот человек стали участниками спортивного праздника, посвященного Дню физкультурника. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».
Поприветствовать всех собравшихся на городском стадионе и поздравить с праздником пришёл председатель комитета по спорту администрации Псковской области Иван Штылин. «Спорт играет важную роль в жизни каждого человека», - отметил он.
После разминки местные жители стали участниками соревнований по футболу, волейболу, настольному теннису, бадминтону, стрельбе из пневматической винтовки и турнире по шахматам.
Программа праздника включала в себя детские эстафеты, гонки на велосипедах и самокатах.
Кроме того, любой желающий мог сдать нормативы ГТО.