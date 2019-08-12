Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Представители «Экопрома» ответят жителям Бора на вопросы, связанные с уборкой мусора

12 августа 2019 года, 10:13

В среду, 14 августа, региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – компания «Экопром» проведёт приём граждан в себежском посёлке Бор. Об этом «Псковской правде» сообщил в пресс-службе компании.

Встреча представителей «Экопрома» и местных жителей состоится в местном Доме культуры. Начало в 14.00.

Отметим, что компания «Экопром» входит в состав холдинга «Мехуборка», который работает в 11 субъектах страны.

Напомним, компанию регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области определили по результатам конкурса.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Льготы на проезд хотят дать учителям в Псковской области на время летних каникул
«Деревенский букет» подарили Татьяне Пахомовой жители Филиппково и Хотовани
Новые машины скорой помощи и школьные автобусы закупят для Псковской области
Сотни жителей Пустошки отметили День физкультурника игрой в волейбол и настольный теннис
Десантников из Ирана и Венесуэлы впечатлила красота Словенских ключей в Изборске (ФОТО)
Десять лет тюрьмы грозит петербуржцу, похитившему в Псковской области кран и тягач
Экскурсия на раскоп и открытие выставки археологических находок ждут псковичей в День археолога
Двор Постникова и Варлаамовский угол откроют для посещения в октябре
Галина Неваленная: Занятия физкультурой приобретают популярность

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Мусорный вопрос
В Псковской области переходят на новую систему регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами
Представители «Экопрома» ответят жителям Бора на вопросы, связанные с уборкой мусора
Свернули горы мусора
Серей Пайст: Региональный оператор по обращению с ТКО постоянно улучшает качество работы с населением. Но совершенству нет предела
Компания «Экопром» вывезла мусор с Дня города Пскова и молодёжного форума «Без границ»
В скором времени в Великих Луках откроется центр обслуживания клиентов компании «Экопром»

Посмотреть весь сюжет

Бьёт — значит не любит

Общество / Семья
8 августа 10:01

Бьёт — значит не любит

Оттаскал за волосы, поставил под контроль финансы, держал над открытым окном любимую собачку — как распознать домашнее насилие и где от него укрыться
Как аукнулась псковским лагерям трагедия в Хабаровске

Общество
7 августа 10:32

Как аукнулась псковским лагерям трагедия в Хабаровске

В июле в палаточном лагере в Хабаровске вспыхнул пожар. Погибли четверо детей. Во избежание повторения трагедии по всей Псковской области начали проверять действующие лагеря
Я бы доктором пошёл

Общество / Здоровье
7 августа 10:48

Я бы доктором пошёл

Золотая медаль, высшая строчка в рейтинге поступающих, врачебная династия — сильнейшие выпускники школ выбирают изучение медицины в Пскове