Представители «Экопрома» ответят жителям Бора на вопросы, связанные с уборкой мусора

В среду, 14 августа, региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – компания «Экопром» проведёт приём граждан в себежском посёлке Бор. Об этом «Псковской правде» сообщил в пресс-службе компании.

Встреча представителей «Экопрома» и местных жителей состоится в местном Доме культуры. Начало в 14.00.

Отметим, что компания «Экопром» входит в состав холдинга «Мехуборка», который работает в 11 субъектах страны.

Напомним, компанию регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области определили по результатам конкурса.