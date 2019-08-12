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Происшествия

Десять лет тюрьмы грозит петербуржцу, похитившему в Псковской области кран и тягач

12 августа 2019 года, 09:38

Жителя Санкт-Петербурга привлекли к уголовной ответственности за две кражи дорогостоящей коммерческой техники. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в июне и июле минувшего года этот мужчина похитил с охраняемых стоянок в Великих Луках и Опочке автомобильный кран, а также седельный тягач с прицепом и грузом алкогольной продукции в нем. Украденное, общей стоимостью более 17 миллионов рублей, принадлежало различным коммерческим организациям.

Петербуржцу грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

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