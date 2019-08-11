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Культура

Экскурсия на раскоп и открытие выставки археологических находок ждут псковичей в День археолога

11 августа 2019 года, 14:39

Псковичей и гостей города принять участие в мероприятиях, посвященных Дню археолога. Об этом «Псковской правде» сообщили в Археологическом центре Псковской области.

12 августа в 12:00 планируется экскурсия на «деревянный» археологический раскоп (г. Псков, ул. Советская, 27, вход со двора д.25)

15 августа в 11:00 пройдет пресс-конференция, посвященная предварителоьным итогам полевого сезона 2019 года (г. Псков, ул. Герцена, 1/1, конференц-зал Археологического центра)

15 августа в 15:00 состоится открытие временной выставки археологических находок из раскопок у Палат Поганкина (г. Псков, ул. Некрасова, 7, музей-заповедник, 2 этаж)

По вопросам участия в мероприятиях обращаться по тел.: 72-09-24, 72-09-21

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