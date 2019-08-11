Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Двор Постникова и Варлаамовский угол откроют для посещения в октябре

11 августа 2019 года, 12:50

Новые музейные объекты в Пскове - Двор Постникова и Варлаамовский угол – откроют для посещения к октябрю. Об этом «Псковской правде» сообщили в Информационном туристском центре со ссылкой на Псково-Изборский музей-заповедник.

Масштабная реконструкция Двора Постникова и Варлаамовского угла в Пскове прошла в рамках проекта министерства культуры РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Во Дворе Постникова после реставрации откроется музейный образовательный центр, кинозал и несколько выставочных пространств. Для осмотра впервые будут открыты башни северной части Окольного города, в том числе Варлаамовская, часть стены которой выполнена из стекла. В ходе археологических работ там были открыты остатки первоначальной башни, их также впервые смогут увидеть посетители музея.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Экскурсия на раскоп и открытие выставки археологических находок ждут псковичей в День археолога
Галина Неваленная: Занятия физкультурой приобретают популярность
Новоржев отпраздновал День города
В Великих Луках продолжается поиск 36-летнего мужчины - ФОТО
Михаил Ведерников поздравил строителей с профессиональным праздником
Псковские строители отмечают профессиональный праздник
Теплая дождливая погода ожидает в воскресенье псковичей
Медали «За любовь и верность» торжественно вручили двум супружеским парам из Пскова
Полицейские напомнили псковским водителям, что грозит за дачу взятки должностному лицу

Комментарии

Авторизация
No comments
Читающее Любятово

Культура / Литература
9 августа 09:54

Читающее Любятово

Здесь выдают на руки дореволюционные издания, ведут «Инстаграм» от имени кошки, с детьми собирают военные макеты, а взрослых ждут на чаепития и встречи с писателями (ФОТО)
Яблочная скатерть-самобранка

Культура / Фестиваль
5 августа 14:02

Яблочная скатерть-самобранка

Почему дновцы оставили себе гастрономический фестиваль, который хотели передать в другой район, и чем будут угощать на празднике
Книжный рейд

Культура / Литература
2 августа 10:23

Книжный рейд

«Псковская правда» обошла самые популярные букинистические магазины Пскова в поисках сокровищ (ФОТО)