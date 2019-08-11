Двор Постникова и Варлаамовский угол откроют для посещения в октябре

Новые музейные объекты в Пскове - Двор Постникова и Варлаамовский угол – откроют для посещения к октябрю. Об этом «Псковской правде» сообщили в Информационном туристском центре со ссылкой на Псково-Изборский музей-заповедник.

Масштабная реконструкция Двора Постникова и Варлаамовского угла в Пскове прошла в рамках проекта министерства культуры РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». Во Дворе Постникова после реставрации откроется музейный образовательный центр, кинозал и несколько выставочных пространств. Для осмотра впервые будут открыты башни северной части Окольного города, в том числе Варлаамовская, часть стены которой выполнена из стекла. В ходе археологических работ там были открыты остатки первоначальной башни, их также впервые смогут увидеть посетители музея.