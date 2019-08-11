Галина Неваленная: Занятия физкультурой приобретают популярность

В День физкультурника, 10 августа, на городском пляже активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» провели флешмоб «На зарядку становись!», сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Здоровый образ жизни – это правильное направление, а одна из его составляющих - физические нагрузки. Движение – жизнь!», - отметила участница флешмоба, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. По ее словам, занятия физкультурой приобретают все большую популярность, и современному обществу близки идеалы здоровья, силы и красоты.

«День физкультурника – это праздник, который объединяет разные поколения. Он близок и олимпийским чемпионам, и начинающим спортсменам, и просто тысячам любителей активного образа жизни», - сказал советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания», кандидат в депутаты Псковского областного Собрания Игорь Максимов.

Он также отметил, что региональные власти понимают важность развития спорта и работают над созданием необходимых для этого условий: в Псковской области строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, ремонтируются школьные спортзалы, открываются новые воркаут-площади, проводятся различные турниры.

Члены партии «Единая Россия» поздравили псковичей с праздником, пожелали им оптимизма и новых побед.