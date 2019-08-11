Новоржев отпраздновал День города

В Новоржеве состоялись торжества, посвященные 242-й годовщине со дня основания города. В них приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, и.п. главы Новоржевского района Валентина Смирнова, заместитель главы администрации Новоржевского района Сергей Мезенцев, а также ветераны, представители общественных организаций, молодежных движений, жители и гости района.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова жителей муниципалитета поздравила первый вице-губернатор Вера Емельянова.

- 242 года назад Указом Екатерины Великой был основан город Новоржев, который с тех пор почти два с половиной века оставался экономическим и культурным центром уезда, а в последствии — и района. Новоржев — самый маленький город Псковской области, но он, безусловно, является одним из знаковых населенных пунктов региона. О нем оставляли свои впечатления российские поэты, вокруг сохранился целый ряд известных усадеб. Я поздравляю новоржевцев с Днем города! - говорится в приветственном адресе главы региона.

Продолжилась программа праздничных мероприятий торжественной церемонией «Город, в котором важен каждый», на которой награды за вклад в развитие города получили представители трудовых коллективов и общественных организаций, и концертной программой. Завершились торжества праздничным фейерверком.

Напомним, город Новоржев был образован в 1777 году по указу императрицы Екатерины Великой. На гербе муниципалитета изображен лен - главное богатство края.