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Происшествия

В Великих Луках продолжается поиск 36-летнего мужчины - ФОТО

11 августа 2019 года, 11:14

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки продолжают разыскивать Виктора Викторовича Касьянова, 1983 года рождения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 30 мая 2019 года мужчина ушел из больницы города Великие Луки.

В Великих Луках продолжается поиск 36-летнего мужчины - ФОТО
Виктор Касьянов
Фото пресс-службы УМВД

Виктор Касьянов проживает в деревне Старые Липы Локнянского района. Последний раз его видели 30 мая в 18 часов, когда он шел по дороге из Великих Лук в сторону деревни Ильино Великолукского района.

Приметы: рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, коротко подстрижен. Был одет в джинсовую светлую куртку, черные спортивные штаны, серую рубашку, черные сланцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении В.В.Касьянова, просят обратиться по телефонам: 89532474576, 89118833883 или 02.

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