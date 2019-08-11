Михаил Ведерников поздравил строителей с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником — с Днем строителя:

- Строительная отрасль — один из важнейших индикаторов состояния любой экономики. По этой причине особенно приятно отметить высокие результаты работы строителей Псковской области.

В 2018 году жилищное строительство показало рост на 15,5%, в первом полугодии 2019 года — на 38%. В регионе активно строятся современные социальные, образовательные и спортивные объекты.

В рамках национального проекта в Псковской области до 2024 года планируется ввести более 1,8 млн. кв. метров жилья, 8 детских садов, 5 школ, многофункциональный спортивный комплекс и медицинский центр.

Все эти цели достижимы, потому что в строительной отрасли нашего региона трудятся первоклассные профессионалы, настоящие труженики и созидатели, которые создают «лицо» Псковской области.

Сохраняя и приумножая традиции своих предшественников, вы внедряете передовые технологии и обеспечиваете надёжную работу строительного комплекса области.

Спасибо вам за ваш непростой труд и стремление сделать наш регион красивее и комфортнее для наших жителей. Желаю вам новых интересных проектов, дальнейших успехов, счастья и благополучия!