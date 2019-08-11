Псковские строители отмечают профессиональный праздник

Более полувека в России во второе воскресенье августа отмечается День строителя. Этот профессиональный праздник был установлен на основании вышедшего 6 сентября 1955 года Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя»».

Строители - люди самой мирной и созидательной профессии. Они возводят новые объекты, реставрируют старые, внедряя самые передовые технологии, перспективные разработки и оригинальные конструкторские решения.

Во многих городах России проходят торжественные встречи строителей, устраиваются концерты, чествования строителей-ветеранов. Накануне праздника в Пскове прошла ежегодная конференция, посвященная Дню строителя. Участие в ней приняли руководители области и города Пскова, представители строительных и проектных организаций региона и ветераны отрасли. На сегодняшний день в Псковской области трудится более 7 тысяч рабочих-строителей. В рамках торжественной церемонии лучшие строители региона получили Почетные грамоты и Благодарственные письма администрации Псковской области и профильных комитетов.