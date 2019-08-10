В середине сентября завершится благоустройство центральной площади в Бежаницах

В Бежаницах на улице Комсомольской полных ходом идёт благоустройство центральной площади. По словам кандидата в главы муниципалитета от «Единой России» Сергея Михеева, площадь привели в порядок уже на 50%.
Работы проводятся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
На благоустройство этого объекта направлено порядка 1,4 млн рублей.
Сергей Михеев, кандидат на выборы в главы муниципалитета от «Единой России»На площади разобьют газоны, высадят деревья, а также уложат новый асфальт. Кроме того, в ее черте организуют стоянку для автомобилей.
«Работы планируется закончить в середине сентября», - добавил Сергей Михеев.