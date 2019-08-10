Брусчатые дорожки, скамейки и урны появятся в Сквере десантников в Бежаницах

В Бежаницах началось благоустройство Сквера десантников в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Стоимость работ составит более полутора миллиона рублей, сообщил кандидат на выборы в главы муниципалитета от «Единой России» Сергей Михеев.
В сквере выложат дорожки из брусчатки, установят скамейки, урны, а также заменят трубопровод.
Уже начался демонтаж старого основания для подготовки к укладке брусчатки. Рабочие приступили к установке бордюрного камня. Планируется, что работы завершат 20 сентября.
Сергей Михеев,Кроме того, в бежаницком селе Чихачево приступили к благоустройству братской могилы 215 воинов Советской Армии и партизан, погибших в годы войны. Районные и областные власти выделили на эти работы по 100 тысяч рублей.
кандидат на выборы в главы муниципалитета от «Единой России»
Рабочие уже заменили ограждение и приступили к укладке тротуарной плитки. Впереди косметический ремонт стеллы, на которых выбиты имена павших воинов.