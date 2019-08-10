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Общество

Брусчатые дорожки, скамейки и урны появятся в Сквере десантников в Бежаницах

10 августа 2019 года, 05:46

В Бежаницах началось благоустройство Сквера десантников в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Стоимость работ составит более полутора миллиона рублей, сообщил кандидат на выборы в главы муниципалитета от «Единой России» Сергей Михеев.

В сквере выложат дорожки из брусчатки, установят скамейки, урны, а также заменят трубопровод.

Уже начался демонтаж старого основания для подготовки к укладке брусчатки. Рабочие приступили к установке бордюрного камня. Планируется, что работы завершат 20 сентября.


Брусчатые дорожки, скамейки и урны появятся в Сквере десантников в БежаницахСергей Михеев,
кандидат на выборы в главы муниципалитета от «Единой России» 
Кроме того, в бежаницком селе Чихачево приступили к благоустройству братской могилы 215 воинов Советской Армии и партизан, погибших в годы войны. Районные и областные власти выделили на эти работы по 100 тысяч рублей.

Рабочие уже заменили ограждение и приступили к укладке тротуарной плитки. Впереди косметический ремонт стеллы, на которых выбиты имена павших воинов.

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