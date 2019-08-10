Брусчатые дорожки, скамейки и урны появятся в Сквере десантников в Бежаницах

В Бежаницах началось благоустройство Сквера десантников в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Стоимость работ составит более полутора миллиона рублей, сообщил кандидат на выборы в главы муниципалитета от «Единой России» Сергей Михеев.

В сквере выложат дорожки из брусчатки, установят скамейки, урны, а также заменят трубопровод.