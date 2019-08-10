Галина Неваленная: Опытные медики должны передать свои знания молодому поколению

Круглый стол с молодыми специалистами, посвященный совершенствованию условий работы, прошёл в Псковской городской поликлинике 9 августа. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на главного врача медучреждения, кандидата в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва по одномандатному округу №13 от партии «Единая Россия» Галину Неваленную.
Участниками мероприятия стали молодые специалисты, которые пришли на работу в поликлинику в нынешнем и прошлом году.
Главное, чтобы институт наставничества в поликлинике совершенствовался. Наша задача, чтобы опытные медики передали свои знания молодому поколению.
По ее словам, важно адаптировать специалиста к работе в новой для него среде, поскольку трудовая деятельность в первичном медицинском звене достаточно активная и напряженная.
Галина Неваленная,
главврач Псковской городской поликлиники
Отметим, всего в Псковской городской поликлинике трудятся 15 врачей и 43 сотрудника среднего медицинского персонала в возрасте до 35 лет.