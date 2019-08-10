Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Галина Неваленная: Опытные медики должны передать свои знания молодому поколению

10 августа 2019 года, 05:35

Круглый стол с молодыми специалистами, посвященный совершенствованию условий работы, прошёл в Псковской городской поликлинике 9 августа. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на главного врача медучреждения, кандидата в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва по одномандатному округу №13 от партии «Единая Россия» Галину Неваленную.

Участниками мероприятия стали молодые специалисты, которые пришли на работу в поликлинику в нынешнем и прошлом году.

Главное, чтобы институт наставничества в поликлинике совершенствовался. Наша задача, чтобы опытные медики передали свои знания молодому поколению.


Галина Неваленная: Опытные медики должны передать свои знания молодому поколению

Галина Неваленная, главврач Псковской городской поликлиники

По ее словам, важно адаптировать специалиста к работе в новой для него среде, поскольку трудовая деятельность в первичном медицинском звене достаточно активная и напряженная.

Отметим, всего в Псковской городской поликлинике трудятся 15 врачей и 43 сотрудника среднего медицинского персонала в возрасте до 35 лет.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Медали «За любовь и верность» торжественно вручили двум супружеским парам из Пскова
Полицейские напомнили псковским водителям, что грозит за дачу взятки должностному лицу
В Пскове не прекращаются поиски пропавшего лесоруба с татуировкой «За ВДВ» (ФОТО)
Облачную и дождливую погоду обещают синоптики жителям Псковской области 10 августа
На реке Великой в Пскове развернулся спортивный праздник в честь Дня физкультурника
Брусчатые дорожки, скамейки и урны появятся в Сквере десантников в Бежаницах
В середине сентября завершится благоустройство центральной площади в Бежаницах
Всех желающих псковичей приглашают на выездную диспансеризацию на улицу Труда
Организаторы посчитают детей, рожденных после форума молодых семей в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Бьёт — значит не любит

Общество / Семья
8 августа 10:01

Бьёт — значит не любит

Оттаскал за волосы, поставил под контроль финансы, держал над открытым окном любимую собачку — как распознать домашнее насилие и где от него укрыться
Как аукнулась псковским лагерям трагедия в Хабаровске

Общество
7 августа 10:32

Как аукнулась псковским лагерям трагедия в Хабаровске

В июле в палаточном лагере в Хабаровске вспыхнул пожар. Погибли четверо детей. Во избежание повторения трагедии по всей Псковской области начали проверять действующие лагеря
Я бы доктором пошёл

Общество / Здоровье
7 августа 10:48

Я бы доктором пошёл

Золотая медаль, высшая строчка в рейтинге поступающих, врачебная династия — сильнейшие выпускники школ выбирают изучение медицины в Пскове