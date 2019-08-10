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Общество

Медали «За любовь и верность» торжественно вручили двум супружеским парам из Пскова

10 августа 2019 года, 13:05

Две псковские супружеские пары, чей стаж совместной жизни составляет более сорока лет, получили медали «За любовь и верность», удостоверения к ним и лацканные знаки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Обладателями наград стали семьи Никитенко и Платоновых. Церемонию вручения провела исполняющий полномочия главы города Елена Полонская.

«Спасибо вам за огромный труд, за то, что смогли сохранить свои семьи, пронести через годы любовь и тепло. Наверняка ваши дети и внуки перенесут это в свои семьи», - обратилась к псковичам Елена Полонская и пожелала супругам крепкого здоровья, счастья, благополучия, заботы и внимания со стороны близких и родных.

Нина и Николай Никитенко вместе 43 года. Они воспитали сына и дочь, а теперь радуются трем внукам. «Спасибо за заботу и внимание. Мы знаем, что сейчас в области многое делается для развития института семьи, материнства и детства. И одно из приоритетных направлений регионального развития - это демография. Власти находятся на правильном пути, и пусть эта традиция будет продолжена!» - отметил Николай Никитенко.

Лидия и Юрий Платоновы также выразили признание за участие в их жизни. Супруги вместе уже 45 лет, воспитали двоих детей, а теперь занимаются четырьмя внуками. «Главное в браке - крепкая любовь. Именно она позволяет пройти через все невзгоды и сохранить семью», - подчеркнул глава семейства Юрий Платонов.

Добавим, что медаль «За любовь и верность» является общественной наградой, учрежденной Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации».

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