На реке Великой в Пскове развернулся спортивный праздник в честь Дня физкультурника

В субботу, 10 августа, в День физкультурника России на реке Великой в Пскове состоятся соревнования, посвященные 80-летию праздника. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, с 9.00 до 12.00 на базе детской юношеской спортивной школы «Ника» пройдет Первенство города Пскова по гребле на байдарках и каноэ. Бороться за звание лучших будут девушки и юноши в четырех возрастных категориях: 2007 года рождения и младше, 2005-2006 годов рождения, 2003-2004 годов рождения, 2002 года рождения и старше. Всего около 80 спортсменов. Участникам предстоит преодолеть дистанции в 200 и 500 метров в одиночном зачете и в «двойках».

В этот же день у городского пляжа стартуют соревнования по водно-моторному спорту. Тренировочные заезды начнутся с 12.00, старт соревнований будет дан в 13.00.

В личном зачете выступят спортсмены в возрасте от 18 до 58 лет из Москвы, Петербурга, Владимира, Ленинградской области и других регионов России. Всего на воду выйдут около 40 человек. Награждение лучших спортсменов состоится в 17.00.