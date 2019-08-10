Полицейские напомнили псковским водителям, что грозит за дачу взятки должностному лицу

Псковские дорожные полицейские вышли на очередной рейд по проверке документов под девизом «Гаи против: ни дать, ни взять». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД. В рамках акции стражи порядка напомнили псковичам о недопустимости коррупции на дороге.

Сотрудники ГИБДД рассказали водителям, что попытка дать взятку делает преступниками как гражданина, так и полицейского. А также предупредили, что о каждом факте коррупции можно и нужно сообщать по «телефону доверия» (8112) 59-22-33.

Согласно Уголовному Кодексу Российской Федерации дача взятки должностному лицу является преступлением и влечет наказание: штраф до 500 000 рублей или лишение свободы до 15 лет.

Чтобы псковичи не забывали об ответственности, каждому автолюбителю выдали специальную памятку, разработанную региональным Управлением МВД.