Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

В Пскове не прекращаются поиски пропавшего лесоруба с татуировкой «За ВДВ» (ФОТО)

10 августа 2019 года, 09:20

Полицейские продолжают поиски уроженца Печорского района 50-летнего Ниткина Анатолия Владимировича, который в конце мая нынешнего года пропал без вести на территории Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В Пскове не прекращаются поиски пропавшего лесоруба с татуировкой «За ВДВ» (ФОТО)
Анатолий Ниткин уже несколько месяцев не выходит на связь с родственниками.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
На вид мужчине 55-60 лет, рост около 168 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы светло-русые короткие, лоб высокий, глаза светлые, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие. Особая примета: на ребре правой ладони – татуировка «За ВДВ».

По данным полиции, Анатолий Владимирович занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, помогал частным лицам на подсобных работах. Планировал уехать на заработки в частном хозяйстве на хуторе.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, стражи порядка просят сообщить об этом по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, +7(911)351-26-80 или 02.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Медали «За любовь и верность» торжественно вручили двум супружеским парам из Пскова
Полицейские напомнили псковским водителям, что грозит за дачу взятки должностному лицу
Облачную и дождливую погоду обещают синоптики жителям Псковской области 10 августа
На реке Великой в Пскове развернулся спортивный праздник в честь Дня физкультурника
Брусчатые дорожки, скамейки и урны появятся в Сквере десантников в Бежаницах
Галина Неваленная: Опытные медики должны передать свои знания молодому поколению
В середине сентября завершится благоустройство центральной площади в Бежаницах
Всех желающих псковичей приглашают на выездную диспансеризацию на улицу Труда
Организаторы посчитают детей, рожденных после форума молодых семей в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Участковый вынес на себе из леса заблудившегося грибника с инфарктом

Происшествия
5 августа 12:30

Участковый вынес на себе из леса заблудившегося грибника с инфарктом

Питерский пенсионер, отдыхавший с семьей в Дедовичском районе, ушел за грибами и заблудился
Вандалы снова разгромили центр Острова

Происшествия
23 июля 10:20

Вандалы снова разгромили центр Острова

Пострадали два памятника, в городе не осталось целой скамейки (ФОТО)
Жизнь до и после

Происшествия / ДТП
8 июля 18:43

Жизнь до и после

Мама 6-летней Верочки, погибшей в апреле под колесами мотоцикла, боится, что водитель уйдет от ответственности (ВИДЕО)