В Пскове не прекращаются поиски пропавшего лесоруба с татуировкой «За ВДВ» (ФОТО)

Полицейские продолжают поиски уроженца Печорского района 50-летнего Ниткина Анатолия Владимировича, который в конце мая нынешнего года пропал без вести на территории Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

На вид мужчине 55-60 лет, рост около 168 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы светло-русые короткие, лоб высокий, глаза светлые, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие. Особая примета: на ребре правой ладони – татуировка «За ВДВ».

По данным полиции, Анатолий Владимирович занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, помогал частным лицам на подсобных работах. Планировал уехать на заработки в частном хозяйстве на хуторе.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, стражи порядка просят сообщить об этом по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, +7(911)351-26-80 или 02.