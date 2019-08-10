В Пскове не прекращаются поиски пропавшего лесоруба с татуировкой «За ВДВ» (ФОТО)

Полицейские продолжают поиски уроженца Печорского района 50-летнего Ниткина Анатолия Владимировича, который в конце мая нынешнего года пропал без вести на территории Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Полицейские продолжают поиски уроженца Печорского района 50-летнего Ниткина Анатолия Владимировича, который в конце мая нынешнего года пропал без вести на территории Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
По данным полиции, Анатолий Владимирович занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, помогал частным лицам на подсобных работах. Планировал уехать на заработки в частном хозяйстве на хуторе.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, стражи порядка просят сообщить об этом по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, +7(911)351-26-80 или 02.