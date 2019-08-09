Организаторы посчитают детей, рожденных после форума молодых семей в Псковской области

Необычный проект родился в недрах работы третьего Всероссийского форума молодых семей, который проходил в регионе с 5 по 9 августа. Про себя участники назвали его «Счастье можно родить». Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» рассказал руководитель Агентства социально-демографического развития, член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, программный директор форума Григорий Сайфуллин.

- Атмосфера на форуме получилась самой настоящей, самой живой, - отметил он. – Меня тронуло, например, когда на подведении итогов глава одной их семей встал и сказал: «Нашей семьей всего 11 месяцев, но мы уже хотим быть многодетными». Мы решили, что через какое-то время посчитаем, сколько детей родилось после этого форума.