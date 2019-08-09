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Общество

Всех желающих псковичей приглашают на выездную диспансеризацию на улицу Труда

9 августа 2019 года, 17:35

Псковская городская поликлиника приглашает псковичей на выездную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Обследования будут проходить с 12 по 16 и с 19 по 23 августа с 10.00 до 14.00 на территории магазина «Семейный магнит» на улице Труда, д. 37А. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Диспансеризация будет осуществляться на выездном фельдшерско-акушерском пункте (автобус с госномером В 862 КР 60) и включать в себя опрос (анкетирование), антропометрию (взвешивание, измерение длины тела, окружности груди и живота), измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ. Пациентам также будут выданы направления на анализы и обследования.

Дополнительные вопросы можно задать по телефонам 53-62-14 или 53-49-42.

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