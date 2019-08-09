Из-за аварийных работ с 12 по 18 августа будет закрыт участок Октябрьского проспекта в Пскове

В связи с проведением ремонтных работ по устранению аварийной ситуации на канализационном коллекторе с 9.00 12 августа до 22.00 18 августа закрывается для движения автотранспорта (кроме автобусов городских маршрутов) участок Октябрьского проспекта от улицы Некрасова до Октябрьской площади. В качестве объезда определены улицы Советская, Некрасова, Ленина и Карла Маркса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Управление городского хозяйства приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда.

При возможности рекомендуется исключить посещение центральной части города на автомобиле в указанный период. При движении просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения выполнять требования дорожных знаков.