Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Участники форума молодых семей под Псковом: Расставались и плакали

9 августа 2019 года, 15:17

Атмосфера на третьем форуме молодых семей, который с 5 по 9 августа проходил в Псковской области, была особой. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» рассказала участника форума Ольга Потапова.

На форум она приехала с двумя своими детьми: десятилетней дочерью и семилетним сыном.

- Детей занимали аниматоры, они участвовали в мастер классах, делали семейное дерево и семейный герб – говорит Ольга. – Получили кучу подарков, а эмоцией еще больше. Они в таком восторге, что в себя прийти не могут до сих пор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песнями и танцами завершился Всероссийский форум молодых семей в Печорском районе
Форум молодых семей – единственный в России, где участие вместе с родителями принимают дети.

- Мы очень сдружились за эти дни. Расставались и плакали, - признается Ольга Потапова. – Мы сблизились с семьей Попопых из Санкт-Петербурга, они воспитывают пятерых детей, пригласили их в гости и подумываем о том, чтобы организовать форум многодетных семей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Всех желающих псковичей приглашают на выездную диспансеризацию на улицу Труда
Организаторы посчитают детей, рожденных после форума молодых семей в Псковской области
Из-за аварийных работ с 12 по 18 августа будет закрыт участок Октябрьского проспекта в Пскове
Наталья Плявинская: Я первый раз была на форуме, аудиторию которого не надо мотивировать
Фоторепортаж с открытия «Семейного древа сердец» опубликовала «Псковская правда»
Губернатор взял под личный контроль ситуацию с подтоплением улиц в Великих Луках
Спортивная площадка для сдачи норм ГТО появится в Дно в ближайшее время
Песнями и танцами завершился Всероссийский форум молодых семей в Печорском районе
У браконьера из Невельского района отобрали сети и отправили на исправительные работы

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Форум молодых семей
В Печорском районе 5 августа стартовал форум молодых семей, участниками которого стали около 400 человек. Продлится он до 9 августа.
Бьёт — значит не любит

Общество / Семья
8 августа 10:01

Бьёт — значит не любит

Оттаскал за волосы, поставил под контроль финансы, держал над открытым окном любимую собачку — как распознать домашнее насилие и где от него укрыться
Как аукнулась псковским лагерям трагедия в Хабаровске

Общество
7 августа 10:32

Как аукнулась псковским лагерям трагедия в Хабаровске

В июле в палаточном лагере в Хабаровске вспыхнул пожар. Погибли четверо детей. Во избежание повторения трагедии по всей Псковской области начали проверять действующие лагеря
Я бы доктором пошёл

Общество / Здоровье
7 августа 10:48

Я бы доктором пошёл

Золотая медаль, высшая строчка в рейтинге поступающих, врачебная династия — сильнейшие выпускники школ выбирают изучение медицины в Пскове