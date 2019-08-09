Участники форума молодых семей под Псковом: Расставались и плакали

Атмосфера на третьем форуме молодых семей, который с 5 по 9 августа проходил в Псковской области, была особой. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» рассказала участника форума Ольга Потапова.

На форум она приехала с двумя своими детьми: десятилетней дочерью и семилетним сыном.

- Детей занимали аниматоры, они участвовали в мастер классах, делали семейное дерево и семейный герб – говорит Ольга. – Получили кучу подарков, а эмоцией еще больше. Они в таком восторге, что в себя прийти не могут до сих пор.