Наталья Плявинская: Я первый раз была на форуме, аудиторию которого не надо мотивировать

В Псковской области завершил работу третий Всероссийский форум молодых семей. Участие в нем приняли около 400 семей. 200 семей приехали из других регионов и постоянно проживали в Печорском районе. Для псковских семей были несколько иные условия – они приезжали на день, участвовали в мастер классах и панельных дискуссиях. Причина тому – отсутствие места, где могли бы принять такое количество участников. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» рассказала начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.