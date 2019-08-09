Наталья Плявинская: Я первый раз была на форуме, аудиторию которого не надо мотивировать

Я первый раз был на форуме, аудиторию которого не надо мотивировать. У них у всех есть главная мотивация – их дети. Мы будем делать все возможное, чтобы в будущем форум молодых семей прописался на Псковской земле. Это очень нужный формат. Судя по отзывам молодых семей, для них это очень полезно.



