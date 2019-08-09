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Общество

Наталья Плявинская: Я первый раз была на форуме, аудиторию которого не надо мотивировать

9 августа 2019 года, 15:14

В Псковской области завершил работу третий Всероссийский форум молодых семей. Участие в нем приняли около 400 семей. 200 семей приехали из других регионов и постоянно проживали в Печорском районе. Для псковских семей были несколько иные условия – они приезжали на день, участвовали в мастер классах и панельных дискуссиях. Причина тому – отсутствие места, где могли бы принять такое количество участников. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» рассказала начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

Я первый раз был на форуме, аудиторию которого не надо мотивировать. У них у всех есть главная мотивация – их дети. Мы будем делать все возможное, чтобы в будущем форум молодых семей прописался на Псковской земле. Это очень нужный формат. Судя по отзывам молодых семей, для них это очень полезно.


Наталья Плявинская: Я первый раз была на форуме, аудиторию которого не надо мотивироватьНаталья Плявинская, начальник Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области
Напомним, 8 августа в Печорском районе состоялось закрытие Всероссийского форума молодых семей, который впервые проводился в Псковской области.

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