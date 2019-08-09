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Общество

Фоторепортаж с открытия «Семейного древа сердец» опубликовала «Псковская правда»

9 августа 2019 года, 14:02

В Пскове на набережной реки Великой появился арт-объект, символизирующий семейные узы. Объекту, который представляет собой два сросшихся в форме сердца дерева, дали название «Семейное древо сердец».

Фотокорреспондент «Псковской правды» подготовил специальный репортаж с открытия «семейного» арт-объекта.

Фоторепортаж с открытия «Семейного древа сердец» опубликовала «Псковская правда»
«Семейное древо сердец» появилось в Пскове.
Фото Андрея Степанова.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ ФОТОРЕПОРТАЖ
В Пскове появилось «Семейное древо сердец»

На открытии объекта семейные пары запустили в небо голубей, а все желающие смогли сфотографироваться у кованой композиции.

Высота «Семейного древа сердец» — 3,5 метра. Выполнил его кузнец из Себежского района Владимир Тюрягин.

В дальнейшем кованая композиция будет доработана – выполнено патинирование и обустроено пространство вокруг.

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