Фоторепортаж с открытия «Семейного древа сердец» опубликовала «Псковская правда»

В Пскове на набережной реки Великой появился арт-объект, символизирующий семейные узы. Объекту, который представляет собой два сросшихся в форме сердца дерева, дали название «Семейное древо сердец».
В Пскове на набережной реки Великой появился арт-объект, символизирующий семейные узы. Объекту, который представляет собой два сросшихся в форме сердца дерева, дали название «Семейное древо сердец».
На открытии объекта семейные пары запустили в небо голубей, а все желающие смогли сфотографироваться у кованой композиции.
Высота «Семейного древа сердец» — 3,5 метра. Выполнил его кузнец из Себежского района Владимир Тюрягин.
В дальнейшем кованая композиция будет доработана – выполнено патинирование и обустроено пространство вокруг.