Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Губернатор взял под личный контроль ситуацию с подтоплением улиц в Великих Луках

9 августа 2019 года, 13:00

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на контроль ситуацию с подтоплением в Великих Луках. Все коммунальные и аварийные службы переведены на усиленный режим работы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Из-за сильного ливня в городе на Ловати затопило часть площади Калинина, улицу Карла Либкнехта у дома № 24, Октябрьский проспект у дома № 24 и территорию частного по улице Матвея Кузьмина, дом 66.

Сейчас уже ликвидированы подтопления улиц по Октябрьскому проспекту, дом 24 и улицы Карла Либкнехта, № № 24 и 19.

Напомним, до 12 августа в Великих Луках ввели режим повышенной готовности для городских служб и территориального отделения МЧС.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Всех желающих псковичей приглашают на выездную диспансеризацию на улицу Труда
Организаторы посчитают детей, рожденных после форума молодых семей в Псковской области
Из-за аварийных работ с 12 по 18 августа будет закрыт участок Октябрьского проспекта в Пскове
Участники форума молодых семей под Псковом: Расставались и плакали
Наталья Плявинская: Я первый раз была на форуме, аудиторию которого не надо мотивировать
Фоторепортаж с открытия «Семейного древа сердец» опубликовала «Псковская правда»
Спортивная площадка для сдачи норм ГТО появится в Дно в ближайшее время
Песнями и танцами завершился Всероссийский форум молодых семей в Печорском районе
У браконьера из Невельского района отобрали сети и отправили на исправительные работы

Комментарии

Авторизация
No comments
Бьёт — значит не любит

Общество / Семья
8 августа 10:01

Бьёт — значит не любит

Оттаскал за волосы, поставил под контроль финансы, держал над открытым окном любимую собачку — как распознать домашнее насилие и где от него укрыться
Как аукнулась псковским лагерям трагедия в Хабаровске

Общество
7 августа 10:32

Как аукнулась псковским лагерям трагедия в Хабаровске

В июле в палаточном лагере в Хабаровске вспыхнул пожар. Погибли четверо детей. Во избежание повторения трагедии по всей Псковской области начали проверять действующие лагеря
Я бы доктором пошёл

Общество / Здоровье
7 августа 10:48

Я бы доктором пошёл

Золотая медаль, высшая строчка в рейтинге поступающих, врачебная династия — сильнейшие выпускники школ выбирают изучение медицины в Пскове