Губернатор взял под личный контроль ситуацию с подтоплением улиц в Великих Луках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял на контроль ситуацию с подтоплением в Великих Луках. Все коммунальные и аварийные службы переведены на усиленный режим работы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Из-за сильного ливня в городе на Ловати затопило часть площади Калинина, улицу Карла Либкнехта у дома № 24, Октябрьский проспект у дома № 24 и территорию частного по улице Матвея Кузьмина, дом 66.

Сейчас уже ликвидированы подтопления улиц по Октябрьскому проспекту, дом 24 и улицы Карла Либкнехта, № № 24 и 19.

Напомним, до 12 августа в Великих Луках ввели режим повышенной готовности для городских служб и территориального отделения МЧС.