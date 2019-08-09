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Общество

Спортивная площадка для сдачи норм ГТО появится в Дно в ближайшее время

9 августа 2019 года, 12:16

В скором времени в Дно появится спортивная площадка для сдачи норм ГТО, сообщил зампредседателя комитета по спорту Псковской области Алексей Орлов в ходе встречи с детьми из дновского микрорайоне «Новый завод». Об этом сообщается в группе газеты «Дновец» во ВКонтакте.

В пятницу, 9 августа, Алексей Орлов и Татьяна Пахомова вручили детям волейбольную сетку и мяч, о которых они так просили.

Заместитель председателя регионального комитета по спорту призвал ребят вести здоровый образ жизни:

«Активно проводите свободное время на свежем воздухе и занимайтесь спортом», - сказал он.

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