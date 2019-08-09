Песнями и танцами завершился Всероссийский форум молодых семей в Печорском районе

Еще год назад я была точно так же, как и вы, просто общественником. И мною, в первую очередь, всеми моими помыслами в нашей семье, без семьи я бы не смогла ничего этого делать, двигало желание улучшить жизнь в регионе, для того чтобы наши дети не хотели отсюда уезжать.



