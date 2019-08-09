Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Песнями и танцами завершился Всероссийский форум молодых семей в Печорском районе

9 августа 2019 года, 10:35

В четверг, 8 августа, в Печорском районе состоялось закрытие Всероссийского форума молодых семей, который впервые проводился в Псковской области. Молодые семьи со всей России смогли насладиться насыщенной программой, полной искренних чувств и полезной информации.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ ФОТОРЕПОРТАЖ
В Пскове стартовал форум молодых семей
Участники форума приобрели полезные знакомства, новый опыт и массу знаний, необходимых для развития сообщества молодых семей.

На торжественной церемонии закрытия Всероссийского форума молодых семей с приветственным словом к участникам обратился глава Печорского района Дмитрий Сопотов: 

Я думаю, что Псковская земля будет той площадкой, где самые главные семейные и духовные ценности.


Песнями и танцами завершился Всероссийский форум молодых семей в Печорском районеДмитрий Сопотов,
глава Печорского района 
На церемонии награждения участников форума были вручены сертификаты представителям более 45 регионов России. А далее участники радовали друг друга зажигательными семейными танцевальными номерами, театральными постановками, песнями, стихами, битбоксом и брейк-дансом.

К участникам форума обратилась начальник Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская:

Еще год назад я была точно так же, как и вы, просто общественником. И мною, в первую очередь, всеми моими помыслами в нашей семье, без семьи я бы не смогла ничего этого делать, двигало желание улучшить жизнь в регионе, для того чтобы наши дети не хотели отсюда уезжать.


Песнями и танцами завершился Всероссийский форум молодых семей в Печорском районеНаталья Плявинская,
начальник Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области 
Наталья Плявинская пообещала, что все дети, которые родятся у участников через 9 месяцев, гарантированно получат в следующем году подарок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Расстаться невозможно - Анна Кузнецова о форуме молодых семей под Псковом
В этот вечер также состоялось торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов. Было поддержано 9 грантополучателей. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Всех желающих псковичей приглашают на выездную диспансеризацию на улицу Труда
Организаторы посчитают детей, рожденных после форума молодых семей в Псковской области
Из-за аварийных работ с 12 по 18 августа будет закрыт участок Октябрьского проспекта в Пскове
Участники форума молодых семей под Псковом: Расставались и плакали
Наталья Плявинская: Я первый раз была на форуме, аудиторию которого не надо мотивировать
Фоторепортаж с открытия «Семейного древа сердец» опубликовала «Псковская правда»
Губернатор взял под личный контроль ситуацию с подтоплением улиц в Великих Луках
Спортивная площадка для сдачи норм ГТО появится в Дно в ближайшее время
У браконьера из Невельского района отобрали сети и отправили на исправительные работы

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Форум молодых семей
В Печорском районе 5 августа стартовал форум молодых семей, участниками которого стали около 400 человек. Продлится он до 9 августа.
Бьёт — значит не любит

Общество / Семья
8 августа 10:01

Бьёт — значит не любит

Оттаскал за волосы, поставил под контроль финансы, держал над открытым окном любимую собачку — как распознать домашнее насилие и где от него укрыться
Как аукнулась псковским лагерям трагедия в Хабаровске

Общество
7 августа 10:32

Как аукнулась псковским лагерям трагедия в Хабаровске

В июле в палаточном лагере в Хабаровске вспыхнул пожар. Погибли четверо детей. Во избежание повторения трагедии по всей Псковской области начали проверять действующие лагеря
Я бы доктором пошёл

Общество / Здоровье
7 августа 10:48

Я бы доктором пошёл

Золотая медаль, высшая строчка в рейтинге поступающих, врачебная династия — сильнейшие выпускники школ выбирают изучение медицины в Пскове