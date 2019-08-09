Песнями и танцами завершился Всероссийский форум молодых семей в Печорском районе

В четверг, 8 августа, в Печорском районе состоялось закрытие Всероссийского форума молодых семей, который впервые проводился в Псковской области. Молодые семьи со всей России смогли насладиться насыщенной программой, полной искренних чувств и полезной информации.
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ ФОТОРЕПОРТАЖУчастники форума приобрели полезные знакомства, новый опыт и массу знаний, необходимых для развития сообщества молодых семей.
На торжественной церемонии закрытия Всероссийского форума молодых семей с приветственным словом к участникам обратился глава Печорского района Дмитрий Сопотов:
Я думаю, что Псковская земля будет той площадкой, где самые главные семейные и духовные ценности.
Дмитрий Сопотов,На церемонии награждения участников форума были вручены сертификаты представителям более 45 регионов России. А далее участники радовали друг друга зажигательными семейными танцевальными номерами, театральными постановками, песнями, стихами, битбоксом и брейк-дансом.
глава Печорского района
К участникам форума обратилась начальник Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская:
Еще год назад я была точно так же, как и вы, просто общественником. И мною, в первую очередь, всеми моими помыслами в нашей семье, без семьи я бы не смогла ничего этого делать, двигало желание улучшить жизнь в регионе, для того чтобы наши дети не хотели отсюда уезжать.
Наталья Плявинская,Наталья Плявинская пообещала, что все дети, которые родятся у участников через 9 месяцев, гарантированно получат в следующем году подарок.
начальник Управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области
В этот вечер также состоялось торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов. Было поддержано 9 грантополучателей.