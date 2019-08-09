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Общество

У браконьера из Невельского района отобрали сети и отправили на исправительные работы

9 августа 2019 года, 09:51

Жителя Невельского района привлекли к уголовной ответственности за незаконный вылов рыбы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что 13 апреля нынешнего года этот мужчина, не имея разрешения на ловлю рыбы, с помощью четырех сетей общей длиной 360 метров извлек из воды неплохой улов язя, плотвы и щуки.

Ущерб, причиненный Северо-западному территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству составил почти 7,5 тысяч рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ на срок 4 месяца с конфискацией орудий лова.

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