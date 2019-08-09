Егор Фазылов о гонке преследования: Наши десантники выложились по максимуму и показали профессионализм

Российские десантники стали лучшими в гонке преследования на конкурсе «Десантный взвод – 2019» , которая состоялась 8 августа в Стругах Красных. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Готовность команды к соревнованиям была стопроцентная, и все участники выложились по максимуму и показали свой профессионализм», - поделился своими впечатлениями командир экипажа российской команда старший сержант Егор Фазылов.

По словам механика водителя российской команды Дмитрия Федорова, особой концентрации требовали участки с трамплином. Ведь после его прохождения наводчику нужно было ещё предельно точно поразить мишень.

«Нам удалось пройти весь этап слаженно, не допустить ни одного промаха», - отметил Алексей Пашин, входивший в состав экипажа в качестве наводчика.

Напомним, церемония закрытия соревнований «Десантный взвод – 2019» состоится 13 августа на полигоне «Завеличье».