Молодой великолучанин отправился за решётку после продажи марихуаны своей знакомой

Продажа марихуаны обернулась для жителя Великих Лук немалым тюремным сроком. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУСК.

Установлено, что 23 мая минувшего года этот 19-летний парень, находился в машине такси, припаркованной возле одного из домов на проспекте Гагарина в Великих Луках. В какой-то момент к нему в автомобиль подсела девушка, с которой молодой человек договорился о встрече через социальную сеть. Купив у великолучанина крупную дозу наркотика, девушка удалилась.

Спустя три месяца во время обыска у молодого наркодилера в доме стражи порядка обнаружили и изъяли спрятанный каннабис. Известно, что торговец марихуаной уже привлекался к ответственности за грабёж.

Ближайшие пять с половиной лет великолучанин проведет в колонии общего режима.