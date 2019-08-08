Почти 2 000 заявления на бюджетные места Псковского университета подано

В 2019 году в конкурсе на бюджетные места ПсковГУ участвовало более 1918 поступающих из 69 регионов России. Из них 1313 - выпускники образовательных организаций Пскова и Псковской области. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» рассказала врио ректора Псковского университета Наталья Ильина.

В этом году в ПсковГУ существенно увеличилось количество бюджетных мест на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения. На 62 места стало больше по сравнению с 2018 годом, в этом году бюджет составлял 651 место. В основном увеличение госзаказа произошло за счет технических и медицинских направлений.