Псковичей всех возрастов приглашают 11 августа на турнир по шахматам в «Бригантину»

В воскресенье, 11 августа, в Пскове пройдёт турнир по шахматам, посвященный Дню физкультурника. Соревнования состоятся в в шахматном клубе «Бригантина» (Октябрьский проспект, дом 38) Регистрация участников начнется с 13.00, а первый тур игры стартует в 14:00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Турнир будет строиться по системе блиц, когда игроки обладают ограниченным

количеством времени (3 минуты + 2 секунды за каждый сделанный ход). Состоится не менее 11 туров в зависимости от общего количества участников турнира.

По его итогам лучшие шахматисты будут награждены грамотами. Для профессиональных спортсменов будет произведен обсчет рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

К участию приглашаются все желающие, без возрастных ограничений нет.

Участие в турнире бесплатное.

Предварительные заявки можно направить по электронной почте skk@pskovchess.ru.